Renault : les ventes sur 9 mois en hausse de +6,5%

01/10/2018 | 13:05

Renault annonce ce lundi que sur les 9 premiers mois de 2018, les immatriculations véhicules particuliers + véhicules utilitaires du groupe progressent de 6,5% à 531.541 unités, son meilleur volume, selon le constructeur, depuis 8 ans.



Renault revendique ainsi une part de marché de 26,6%, en hausse de 0,1 point.



S'agissant des véhicules particuliers, dans le détail, Renault a vendu 428.768 véhicules à fin septembre (+7,5%). La marque Renault réalise sa meilleure performance sur ce segment depuis 7 ans, pendant que Dacia bat une nouvelle fois son record de ventes.



Du côté des véhicules utilitaires, Renault augmente ses ventes sur les 9 premiers mois de l'année de 3%, portées à 101.786 unités.



'Le marché français, malgré un ralentissement attendu en septembre, reste au cumul des neuf premiers mois d'un niveau soutenu. Le Groupe Renault a su tirer pleinement profit de cette croissance. L'effet Mondial de l'automobile, l'arrivée dans nos gammes de nouvelles motorisations plus performantes et plus sobres et l'engagement constant de notre réseau nous permettent d'envisager sereinement la dernière partie de l'année', déclare Philippe Buros, directeur commercial France du Groupe Renault.





