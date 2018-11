Renault : met la main sur Carizy

15/11/2018 | 14:24

Renault annonce l'acquisition de Carizy, une jeune société française de services spécialisée dans l'intermédiation entre particuliers dans le domaine de la vente de véhicules d'occasion, sans préciser les termes financiers de cette transaction.



'L'expertise de Carizy vient compléter le savoir-faire historique de Renault et de son réseau commercial en matière de commerce de véhicules d'occasion entre professionnels (B2B), et de professionnels à particuliers (B2C)', souligne le groupe au losange.



Le constructeur automobile souligne que le marché français du véhicule d'occasion entre particuliers est estimé à quatre millions de véhicules par an, soit environ les deux tiers du marché total des véhicules d'occasion.



