Renault : nouveau directeur général de RCI Bank and Services

29/07/2019 | 11:29

Le groupe annonce la nomination de João Miguel Leandro au poste de directeur général de RCI Bank and Services, en remplacement de Bruno Kintzinger, qui fait valoir ses droits à la retraite.



João Miguel Leandro est rattaché à Clotilde Delbos, directeur financier du Groupe Renault et président du conseil d'administration de RCI Bank and Services. Il entre également au comité de direction du Groupe Renault.



' L'expertise de João Miguel Leandro dans les domaines financier et bancaire en France et à l'étranger, alliée à sa connaissance des métiers, des offres et des services du financement automobile sont de véritables atouts pour renforcer la contribution de RCI Bank and Services au développement des marques de l'Alliance ' déclare Clotilde Delbos, président de RCI Bank and Services.



