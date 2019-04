Renault : ouverture d'un centre de design en Chine

15/04/2019 | 09:22

Renault annonce que sa direction du design, déjà présente en France, en Roumanie, en Corée, au Brésil et en Inde, poursuit sa stratégie d'internationalisation avec l'ouverture d'un nouveau centre de design à Shanghai.



La création du 'Renault Design Center Shanghai', le sixième centre design du constructeur automobile à travers le monde, lui permettra de penser et concevoir ses futurs modèles au plus près des attentes des clients chinois.



'L'équipe de designers du studio Renault de Shanghai puisera sa créativité dans une ville à la pointe des dernières technologies dans le développement de solutions de mobilité connectées, innovantes et électriques', explique le groupe français.



