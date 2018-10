Renault : ouverture du service Moov'in.Paris

10/10/2018 | 10:03

Renault fait part de l'ouverture ce mercredi matin du nouveau service de mobilité free-floating électrique Moov'in.Paris, opéré conjointement par le constructeur au losange et ADA, dans l'ensemble de Paris ainsi qu'à Clichy (Hauts-de-Seine).



Ainsi, 100 Renault ZOE sont désormais disponibles à la location, pour des trajets d'une durée comprise entre dix minutes et quatre heures. Fin octobre, la flotte comptera 200 ZOE et 20 Twizy et atteindra 500 véhicules d'ici la fin de l'année.



L'application Moov'in.Paris sera très prochainement enrichie par Renault Rent et Renault Mobility, les offres de mobilité de Renault. Ces offres complémentaires permettent de disposer d'un véhicule pour quelques minutes, comme pour plusieurs jours.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.