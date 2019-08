Renault : participation à la coalition B4IG

23/08/2019 | 11:25

Renault indique ce vendredi faire partie de la coalition G7 Business for Inclusive Growth ('B4IG') qui compte 34 grandes entreprises internationales engagées à intensifier leur action pour lutter contre les inégalités.



Ces entreprises s'engagent à intensifier leur action pour faire progresser les droits humains dans leurs chaînes de valeur, à mettre en place des environnements de travail inclusifs et à renforcer l'inclusion dans leurs écosystèmes internes et externes.



'Cette initiative vient prolonger et compléter les efforts déployés par les pays du G7 pour promouvoir l'égalité des chances, remédier aux disparités régionales et lutter contre la discrimination fondée sur le genre', précise le constructeur automobile.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.