Renault : poursuit le déploiement de ZITY à Paris

19/05/2020 | 10:04

Renault poursuit le déploiement opérationnel à Paris du service d'autopartage ZITY. Une flotte de 500 Renault ZOE 100% électriques est proposée à partir de demain en libre-service aux parisiens.



Le groupe propose une application mobile téléchargeable gratuitement pour réserver, accéder et restituer un véhicule facilement, une tarification compétitive et flexible, sans abonnement ni contrainte de temps, pour répondre aux différents usages des Parisiens.



' Dans le contexte de crise sanitaire actuelle et de défis environnementaux majeurs, nous sommes d'autant plus convaincus de l'intérêt de proposer aux Parisiens une solution de mobilité complémentaire respectant un protocole sanitaire strict : à la fois électrique, en libre-service, mais aussi accessible et plus durable pour contribuer à lutter contre la pollution de l'air et le réchauffement climatique ' a déclaré Gilles Normand, Directeur division véhicules électriques et services de mobilités, Groupe Renault.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.