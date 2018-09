Renault : présente EZ-PRO en première mondiale

19/09/2018 | 10:45

Le Groupe a présenté aujourd'hui en première mondiale Renault EZ-PRO au Salon IAA Véhicules commerciaux Hanovre 2018.

Ce concept de robot-véhicule autonome, électrique, connecté et partagé permet de réaliser les livraisons du dernier kilomètre.



' Alors que le e-commerce continue d'exploser, les consommateurs réclament des livraisons immédiates, les professionnels doivent optimiser leurs coûts de livraison et les villes cherchent à maîtriser l'intensification du trafic ' indique le groupe.



Renault souhaite ainsi accélérer l'évolution des services de livraison et de transport des marchandises avec EZ-PRO.



' La livraison du dernier kilomètre représente 30 % du trafic dans les villes - un fardeau qu'EZ-PRO peut soulager grâce à sa solution de livraison partagée, sa flexibilité sur les horaires et sa conduite autonome. EZ-PRO contribuera à réduire le nombre de véhicules sur les routes aux heures de pointe et les embouteillages ' explique la direction.



