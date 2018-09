Renault : présente le nouveau Kadjar

12/09/2018 | 09:45

Le groupe Renault a levé le voile sur le Nouveau Kadjar, une version restylée et bénéficiant de nouvelles motorisations du SUV compact de sa gamme.



'Le Nouveau Kadjar arbore un style plus dynamique et plus moderne. Il conserve les codes traditionnels du SUV, tout en devenant plus séduisant et plus statutaire. [Il] met l'accent sur le confort, la qualité et l'ergonomie. Son habitacle a été revisité afin d'être encore plus agréable à vivre au quotidien', explique Renault dans un communiqué.



Le Nouveau Kadjar adopte par ailleurs de nouvelles motorisations essence et Diesel décrites comme 'plus performantes et plus sobres' par le constructeur français.



Depuis son lancement en 2015, le Kadjar s'est vendu à plus de 450.000 exemplaires dans le monde.





