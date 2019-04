Renault : présente quatre modèles de véhicules utilitaires

23/04/2019 | 12:51

Dans le cadre du renouvellement de sa gamme de véhicules utilitaires, Renault présente quatre modèles : le nouveau Renault Master, le nouveau Renault Trafic, le nouveau Renault Alaskan et le Kangoo Z.E. Concept.



Le Groupe réaffirme ainsi sa volonté de devenir le premier acteur mondial des utilitaires grâce à l'Alliance avec Nissan et Mitsubishi, qui vise plus de 2,5 millions d'unités vendues d'ici 2022.



' 2018 a été une année record pour les véhicules utilitaires du Groupe Renault, avec 34 % de croissance par rapport à l'année précédente. En 2019, nous poursuivons le renouvellement de notre gamme pour répondre aux attentes de nos clients. Grâce à notre marque expert Renault Pro+ et à notre offre de services connectés, nous allons continuer à développer des solutions innovantes pour accompagner le développement de l'activité de nos clients professionnels ' a déclaré Denis Le Vot, Directeur Alliance de la Division Véhicules Utilitaires Renault-Nissan.



