Renault : présente son concept EZ-ULTIMO

02/10/2018 | 10:37

Le Groupe Renault a dévoilé aujourd'hui au Mondial de l'Automobile de Paris son concept EZ-ULTIMO, une solution de mobilité autonome, électrique, connectée et partagée.



' Disponible à la demande, pour un seul voyage, une heure ou une journée, EZ-ULTIMO peut transporter trois passagers désirant s'offrir un moment privilégié pour voyager en ville ou pour une découverte touristique haut de gamme ' indique le groupe.



' A bord d'un robot-véhicule, le voyageur peut profiter pleinement de son trajet dans un espace conçu comme un salon individuel, équipé de tout le confort et des services pour se détendre ou se divertir '.



Après EZ-GO, et sa vision de la mobilité partagée, et EZ-PRO, robot-véhicule dédié à la livraison du dernier kilomètre, EZ-ULTIMO est le troisième concept issu de la même plateforme modulable explorant le futur des services de mobilité selon Renault.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.