Renault : 'préserver la pérennité de l'Alliance' (T. Bolloré)

23/11/2018 | 12:07

Dans un message vidéo diffusé hier, Thierry Bolloré, nommé en début de semaine à titre provisoire directeur général délégué du groupe Renault suite à 'l'affaire Carlos Ghosn', a réaffirmé l'importance de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi dans la stratégie du géant de l'automobile.



'Dans cette situation particulière, je veux que vous sachiez que notre groupe est parfaitement organisé pour assurer la continuité de l'entreprise. Je veillerai à garantir cette stabilité et à garder le cap sur nos missions, préserver les intérêts du groupe Renault et la pérennité de l'Alliance. Nos priorités sont claires : nous continuons à travailler en collaboration avec nos partenaires dans une démarche centrée sur la satisfaction de nos clients', déclare-t-il.



Réuni à Yokohama, le conseil d'administration de Nissan Motor n'a pas dit le contraire. S'il a décidé de démettre Carlos Ghosn de ses fonctions de président (occupées depuis près de 20 ans) et d'administrateur, il a d'abord 'reconnu l'importance et confirmé que son Alliance de long terme avec Renault demeurait inchangée'.



Le constructeur automobile nippon déclare ainsi vouloir faire son possible pour 'minimiser l'impact potentiel et la confusion dans le fonctionnement au jour le jour de l'Alliance' après l'arrestation de Carlos Ghosn.



Une unanimité des deux groupes sans doute de nature à rassurer les pouvoirs publics français et japonais. Dans un communiqué de presse diffusé hier soir, Hiroshige Sekō, ministre japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, ont en effet réaffirmé leur souhait de ne pas voir l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi menacée.



'Sur la question de l'alliance formée entre Renault et Nissan, les deux ministres (...) ont réaffirmé (...) l'important soutien des gouvernements français et japonais à l'alliance formée entre Renault et Nissan et leur souhait partagé de maintenir cette coopération gagnante', écrivaient ainsi Hiroshige Sekō et Bruno Le Maire. Au moins dans les intentions, ils sont entendus.





