Renault : proposition de fusion de FCA confirmée

27/05/2019 | 08:35

Dans un bref communiqué, Groupe Renault confirme avoir reçu une proposition de Fiat Chrysler Automobiles concernant une potentielle fusion à 50/50, et indique que son conseil d'administration se réunira ce matin pour discuter de cette proposition.



Dans sa lettre non engageante, l'Italo-américain souligne que 'le nouvel ensemble produirait environ 8,7 millions de véhicules par an', et pointe 'des synergies annuelles supplémentaires estimées dépassant les cinq milliards d'euros, au-delà de celles de l'Alliance'.



