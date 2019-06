Renault : réaction à la reprise de son offre par FCA

06/06/2019 | 13:32

Renault vient de réagir ce midi au retrait de sa proposition de fusion par Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Le constructeur automobile français 'exprime sa déception de ne pouvoir approfondir la proposition de FCA', puisque le groupe italien a repris son offre alors que l'Etat français, actionnaire de Renault, demandait un délai. Et que Nissan n'a pas pris position.



A ce propos, Renault indique : 'Nous sommes reconnaissants de l'approche constructive adoptée par Nissan et voulons remercier FCA de leurs efforts, ainsi que les membres du conseil d'administration de Renault pour leur confiance.'



'Nous considérons que cette proposition est opportune, ayant beaucoup de mérite industriel et d'attractivité financière, créant un leader mondial de l'automobile, basé en Europe. De plus, cette offre souligne l'attractivité de Renault et de l'Alliance', termine Renault.





