Renault : réchauffement des relations avec Nissan ?

10/09/2019 | 09:09

Selon les Echos, Renault et Nissan se prépareraient 'à revoir très largement le cadre de leur alliance' après avoir repris le dialogue durant l'été.



A en croire le quotidien français des affaires, les relations entre les deux constructeurs automobiles, très difficiles depuis l'affaire Carlos Ghosn, semblent maintenant se réchauffer, et les échanges auraient été nombreux ces derniers mois. A mettre en parallèle avec la dégradation du marché automobile, les résultats en berne de Nissan et le départ de son directeur général, Hiroto Saikawa.



Parmi les sujets qui auraient évoqués : un 'rééquilibrage de l'Alliance', (Les Echos évoquent 'même la mise au placard du 'Rama', l'accord secret qui régit les relations entre les deux constructeurs'), et l'éventuelle diminution de la participation de Renault dans Nissan (environ 43% actuellement) dans la zone des 20 à 25%. A suivre.





