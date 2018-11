Renault : renforcement de la production d'utilitaires

08/11/2018 | 12:16

L'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi annonce ce jour la production de nouveaux véhicules utilitaires dans les usines de Maubeuge et Sandouville, en France.



L'usine Renault de Maubeuge devient ainsi le 'centre d'excellence' des véhicules utilitaires légers de l'Alliance, avec l'attribution de la nouvelle génération de Renault Kangoo et du nouveau Nissan NV250. L'usine Renault de Sandouville produira pour sa part un nouveau fourgon Mitsubishi Motors, basé sur la plateforme de Renault Trafic.



200 collaborateurs seront par ailleurs recrutés en 2019 pour la production du nouveau Kangoo. Laquelle aura été accompagnée par un investissement de 450 millions d'euros en 5 ans pour le groupe Renault.





