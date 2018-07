Renault : repli du résultat net avec la contribution Nissan

27/07/2018 | 08:01

Renault affiche un résultat net en baisse de 16,3% à 2.040 millions d'euros sur le premier semestre 2018, repli qui s'explique par la moindre contribution de Nissan qui avait notamment bénéficié l'an dernier d'une plus-value de cession.



La marge opérationnelle du constructeur automobile s'établit à 6,4% (6,6% hors impact IFRS 15) pour un chiffre d'affaires en hausse de 1,4% à 29.957 millions d'euros (+6,8% à taux de change et périmètre constants) et des immatriculations en hausse de 9,8% à 2,07 millions.



Pour un marché mondial attendu en croissance de 3% en 2018, Renault confirme ses objectifs d'augmenter son chiffre d'affaires en organique, de maintenir une marge opérationnelle supérieure à 6% et de générer un free cash-flow opérationnel de l'automobile positif.



