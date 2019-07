Renault : résultat net divisé par deux au 1er semestre

26/07/2019 | 07:37

Renault publie un résultat net divisé par deux à 1.048 millions d'euros pour le premier semestre 2019, fortement pénalisé par le repli de la contribution de Nissan, et une marge opérationnelle à 1.654 millions, soit 5,9% du chiffre d'affaires.



Le chiffre d'affaires ressort à 28.050 millions d'euros, en baisse de 6,4% en données publiées et de 5% à taux de change et périmètre constants, pour des ventes en volume en recul de 6,7% à 1,94 million d'unités dans un marché mondial en recul de 7,1%.



Renault confirme ses objectifs 2019 de marge opérationnelle du groupe de l'ordre de 6% et d'un free cash-flow opérationnel de l'automobile positif, mais ne prévoit plus désormais qu'un chiffre d'affaires proche de l'an dernier (à taux de change et périmètre constants).



