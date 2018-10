Renault : révise ses perspectives de marché après une baisse du chiffre d'affaires au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Renault a confirmé mardi ses objectifs mais révisé ses perspectives de marché après avoir fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, pénalisé par d'importants effets de change.

La marque au losange a réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 11,48 milliards d'euros, contre 12,22 milliards d'euros un an auparavant, en baisse de 6% sur un an. A taux de change et périmètre constants, Renault a vu ses revenus diminuer de 1,4% au troisième trimestre sur un an.

Hors AvtoVaz, le pôle automobile a connu une chute de 8,4% de ses revenus, à 10,06 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires "a été pénalisé par la forte dévaluation des principales devises du groupe (peso argentin, real brésilien, livre turque, rouble russe) qui a conduit à un effet change négatif de 4,0 points", explique Renault. "L'effet volume pèse pour -2,6 points, notamment en raison de la chute des marchés turc et argentin et d'un déstockage du réseau sur le troisième trimestre", ajoute la société. A contrario, le groupe a relevé ses prix dans certains pays émergents, ce qui lui a permis d'enregistrer un effet prix positif de 1,6 point. La baisse des ventes aux partenaires a par ailleurs pesé sur le chiffre d'affaires à hauteur de 3,3 points.

Le financement des ventes a généré des revenus de 800 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 31,1% sur un an. La contribution d'AvtoVaz au chiffre d'affaires par ailleurs s'est élevée à 627 millions, en baisse de 1,1% sur un an.

Les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires mondial de 12,18 milliards d'euros au niveau du groupe et de 10,56 milliards dans la division automobile hors AvtoVAZ.

Les ventes mondiales de Renault en volume ont atteint 891.539 unités au troisième trimestre, en hausse de 2,9% sur un an.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Renault s'est établi à 41,44 milliards d'euros contre 41,76 milliards d'euros un an plus tôt, soit une baisse de 0,8% en données publiées. A taux de change et périmètre comparables, les revenus du groupe progressent de 4,4% par rapport à la même période de 2017.

A la lueur de ces résultats, Renault a confirmé ses objectifs pour 2018, à savoir une hausse du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants, une marge opérationnelle du groupe supérieure à 6% hors impact de la norme IFRS, et un flux de trésorerie opérationnel positif pour la division automobile.

Le groupe automobile a en revanche modifié ses perspectives de marché. Le constructeur automobile table désormais sur une croissance du marché mondial de 2% en 2018 par rapport à l'an dernier, contre 3% auparavant. Le marché européen devrait croître de "plus de 1,5%" - Renault tablait sur 1,5% précédemment- avec une progression de 4% pour la France, contre 2% attendus précédemment.

Le groupe a drastiquement revu à la baisse sa prévision de croissance du marché chinois, à 2% contre 5% précédemment. Le groupe a maintenu ses prévisions pour le Brésil qui devrait connaître une hausse de 10%, la Russie qui devrait croître de "plus de 10%", et l'Inde dont le marché est attendu en hausse de 8%.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

