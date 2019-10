Renault : service de mobilité entre RCG et la Défense

11/10/2019 | 16:17

Renault, Waymo et la région Ile-de-France annoncent vouloir étudier la mise en place un service de mobilité autonome entre roissy-charles de gaulle et la défense.



Le Groupe et Nissan ont annoncé en juin 2019 la signature d'un accord exclusif avec Waymo sur les services de mobilité autonome en France et au Japon.



Renault participe à ce programme via un consortium de la PFA, la plateforme française de l'automobile, avec notamment des expérimentations de véhicules électriques et autonomes à la demande à Rouen en lien avec la Métropole Rouen Normandie et la Région Normandie ; et sur le campus urbain de Paris-Saclay avec la Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités.



