Renault : signe un partenariat avec Coscharis au Nigéria

18/07/2019 | 12:12

Renault et Coscharis Group annoncent le début d'une importante coopération dans les domaines de la production et de la distribution automobile au Nigéria.



La Logan et le Duster seront assemblés dans une usine existante de Coscharis à Lagos à partir d'octobre 2019. Kwid et Oroch seront importés du Brésil. Ces quatre modèles seront distribués dans tout le Nigéria par l'intermédiaire du réseau commercial de Coscharis Motors.



Le Groupe Renault est leader sur le continent africain avec une part de marché de 18 %. En 2018, le Groupe a vendu plus de 216 000 véhicules en Afrique. Les pays les plus importants en volume de ventes sont actuellement le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud et l'Egypte.



