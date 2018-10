Renault : trois partenariats pour la mobilité électrique

11/10/2018 | 10:18

Renault annonce la signature de trois nouveaux accords avec des acteurs de l'énergie en Europe, à savoir EDF, Total et Enel, dans le cadre de sa stratégie pour développer un écosystème électrique intelligent en faveur du déploiement de la mobilité électrique.



L'accord de coopération entre le constructeur automobile au losange et EDF porte ainsi sur l'optimisation de l'autoconsommation, le développement des îles intelligentes et la mise en place d'offres d'électricité verte.



Renault va aussi lancer avec Total et sa start-up Jedlix, une application smartphone de recharge intelligente des véhicules électriques en France. Il va enfin collaborer avec Enel sur la recharge intelligente et les infrastructures de charge en Italie.



