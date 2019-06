Renault trouve un accord avec Nissan dont il soutiendra la gouvernance en AG

(Actualisation: communiqué de Nissan sur sa nouvelle gouvernance)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe Renault a annoncé jeudi qu'il soutiendrait la mise en place d'une nouvelle gouvernance chez son partenaire Nissan après avoir trouvé un accord sur sa représentation dans les instances décisionnelles du groupe japonais.

Nissan a indiqué dans un communiqué qu'il proposerait lors de la prochaine assemblée générale la nomination de Jean-Dominique Senard au poste de vice-président de son conseil d'administration et membre du comité des nominations. Jean-Dominique Senard avait été nommé administrateur de Nissan en avril. Le groupe japonais proposera par ailleurs la nomination de Thierry Bolloré en tant que nouvel administrateur et membre du comité d'audit.

Jean-Dominique Senard est président du groupe Renault et Thierry Bolloré son directeur général.

"Le groupe Renault accueille avec satisfaction la décision de Nissan d'accorder aux deux représentants de Renault un siège dans les comités du Conseil de Nissan, qui seront présentés à l'assemblée générale des actionnaires le 25 juin prochain", a commenté le groupe français.

En conséquence, "Renault votera en faveur de la résolution autorisant la création de ces comités", a précisé une porte-parole du groupe à l'agence Agefi-Dow Jones.

Nissan souhaite créer trois comités au sein du conseil d'administration, chargés de l'audit des comptes, des nominations et de la rémunération des dirigeants. L'objectif est de mieux traiter les questions de gouvernance et de prévenir le type d'irrégularités qui sont aujourd'hui reprochées à son ancien président Carlos Ghosn. Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur le projet lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 25 juin. Son adoption nécessitera une majorité des deux tiers, ce qui rend indispensable le soutien de Renault.

Le groupe français avait menacé de s'abstenir lors de ce vote, s'estimant marginalisé dans les plans initiaux de Nissan. "L'accord ainsi trouvé sur la présence de Renault dans la nouvelle gouvernance de Nissan, confirme l'esprit de dialogue et de respect mutuel qui existe au sein de l'Alliance", a commenté Renault jeudi.

Depuis l'arrestation et l'inculpation de Carlos Ghosn, Nissan et Renault se sont affrontés sur des questions relatives à l'enquête sur leur ex-dirigeant et sur l'évolution de leur alliance. Nissan s'est notamment opposé à un projet de fusion avec Renault et a contribué à faire dérailler le rapprochement entre le groupe automobile français et Fiat Chrysler Automobiles.

La résolution de ce différend permettra à Nissan de mettre en place un nouveau conseil d'administration, ce qui, selon les dirigeants de Renault, pourrait ouvrir la voie à une reprise des négociations avec Fiat Chrysler sur une fusion, avait rapporté mercredi le Wall Street Journal.

Nissan a par ailleurs indiqué jeudi qu'il proposerait la nomination de Yasushi Kimura au poste d'administrateur et président du conseil d'administration. Le groupe suit ainsi les recommandations du comité d'experts mis en place dans la foulée de l'affaire Ghosn. Ce dernier avait préconisé l'abolition de la fonction de président du groupe ("company chairman") et plaidé pour que la présidence du conseil d'administration soit confiée à un administrateur indépendant et choisie à l'extérieur de l'entreprise.

(Antoine Landrot, L'Agefi, a contribué à cet article)

