Renault : un price earning ratio au tapis

L'année boursière 2018 aura notamment été marquée par des signes forts de ralentissement, sinon de retournement du marché automobile, et à la Bourse de Paris par l'effondrement des équipementiers comme Valeo, Faurecia ou Plastic Omnium, fournisseurs des constructeurs. 2019 ne commence guère mieux et Renault est en outre pénalisé par la chute de son patron emblématique, Carlos Ghosn. Quid des valorisations boursières ?



Cotant aux environs de 56 euros, l'action Renault a chuté de 37% sur un an quand Peugeot SA s'adjugeait, contre la tendance, 16%.



Pour autant, ces 52 dernières semaines, la performance boursière du secteur est davantage comparable à celle du groupe au losange qu'à celle de celui au lion : - 30% pour l'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts comme pour l'Euro Stoxx Automobiles & Parts, centré sur les valeurs de la zone euro. Notons incidemment qu'à Tokyo, l'action Nissan, partenaire clé de 'l'Alliance' avec Renault, a cédé 21% sur la période.



Quid des PER (price earning ratio) des valeurs sur les douze prochains mois ? Conformément à une longue tradition liée à l'intensité capitalistique du secteur automobile, et donc à la violence des retournements des comptes dans ce secteur, ces ratios prisés par les boursiers comptent parmi les plus faibles du marché.



Ainsi, en retenant le PER des 12 prochains mois calculés par Bloomberg, celui de Peugeot reflète la transformation du groupe ces dernières années et ressort plutôt élevé relativement à ses pairs : 8,5 fois, quand l'américain Ford est à 7,2. Les grands constructeurs allemands, Volkswagen, BMW et Daimler, se traitent entre 5,5 et 6 fois, quand Fiat Chrysler et... Nissan Motor se trouvent un peu en dessous de 5 fois.



Et le titre Renault ? A 3,2 fois, son PER compte parmi les plus bas qui soient. Il est même inférieur à celui du titre préférentiel Porsche Automobil Holding, société de portefeuille décotée dont le principal actif est une participation de contrôle dans Volkswagen, et dont le PER est inférieur à 4 fois.



