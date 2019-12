Renault : une société de R&D avec Nissan et Mitsubishi ?

02/12/2019 | 09:51

Renault, Nissan et Mitsubishi auraient décidé de créer une nouvelle société de R&D sur les technologies de pointe selon l'agence de presse japonaise Kyodo. Les trois groupes de l'alliance devraient décider des montants à investir dans cette nouvelle société. Ils devraient annoncer un plan d'investissement en janvier selon l'agence de presse.



L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi ont annoncé la semaine dernière vouloir nommer dans les prochains jours un secrétaire général qui rendra compte au conseil opérationnel et aux directeurs généraux de l'alliance.



'Ce responsable de l'alliance jouera un rôle clé dans la coordination et la facilitation de plusieurs grands projets de l'alliance qui vont être lancés afin d'accélérer l'efficacité opérationnelle des entreprises respectives', explique-t-elle.



Par ailleurs, les membres du conseil se sont mis d'accord sur des programmes visant à améliorer et à accélérer de manière significative l'efficacité opérationnelle de l'alliance dans l'intérêt des trois constructeurs automobiles.



