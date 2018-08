Renault : va dévoiler un nouveau crossover à Moscou

22/08/2018 | 09:17

Renault annonce qu'un nouveau crossover de segment C à vocation mondiale, sous le nom de Renault Arkana, sera dévoilé en première au travers d'un showcar au Salon Automobile International de Moscou 2018, pour être commercialisé en Russie en 2019.



Issu du Latin Arcanum ('secret'), le nom Arkana 'met en avant le caractère original et l'attirance que suscite ce futur modèle', selon le constructeur. 'Ce nouveau crossover original s'apprête à revoir les codes traditionnels du marché des SUV grâce à son design unique'.



