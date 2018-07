Renault : ventes records au 1er semestre pour l'alliance

27/07/2018 | 15:57

Renault annonce qu'au premier semestre 2018, les ventes mondiales de son alliance Renault-Nissan-Mitsubishi ont augmenté de 5,1% et battu un nouveau record, atteignant 5.538.530 véhicules, tirées par une forte demande en faveur des modèles des entreprises membres.



Dans le détail, le groupe Renault a vendu 2,1 millions de véhicules sous marques Renault et Dacia, tandis que Nissan Motor en a commercialisé 2,8 millions sous les marques Nissan, INFINITI et Datsun, et que Mitsubishi Motors a livré 616.648 véhicules.



'Nous sommes en bonne voie pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre du plan Alliance 2022', commente le PDG de l'alliance Carlos Ghosn. Pour appel, ce plan prévoit des ventes annuelles dépassant les 14 millions d'unités fin 2022.



