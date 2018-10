Renault : BarCap dégrade sa recommandation

24/10/2018 | 10:14

Barclays Capital (BarCap) dégrade sa recommandation sur Renault à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours réduit à 83 euros, se disant préoccupé par l'exposition du constructeur automobile au losange aux marchés émergents.



L'intermédiaire financier pointe que le chiffre d'affaires du groupe au troisième trimestre a chuté de 6%, pénalisé par un vent contraire de changes substantiel et par une contraction de la demande en Argentine et en Turquie.



'De plus, Renault a souffert d'un effet temporaire de déstockage de concessionnaires lié à la nouvelle norme WLTP', poursuit le broker, notant toutefois que la direction du groupe a confirmé ses objectifs annuels.



