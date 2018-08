Renault : Credit suisse n'est plus vendeur

28/08/2018 | 10:57

Trop, c'est trop : à en croire Credit suisse, le compartiment automobile européen a été excessivement pénalisé en Bourse. Les analystes ont d'ailleurs révoqué leur conseil vendeur ('sous-performance') sur l'action Renault, sur laquelle leur position est désormais neutre.



Certes, les facteurs d'inquiétude ne manquent pas, qu'il s'agisse des risques et des coûts des véhicules électriques, sinon autonomes, et plus récemment des droits de douanes américains, des changes et des matières premières, et des nouveaux protocoles de test d'émissions des véhicules (WLTP). Soit, mais dernièrement, l'environnement de changes devient plus favorable au secteur, avec la baisse du dollar, et les conséquences du WLTP paraissent 'bien comprises'. Enfin, la rencontre entre Donald Trump et Jean-Claude Juncker a été 'positive'. Bref, un mouvement de ré-appréciation semble donc possible.



Dans le cas de Renault, Credit suisse note que le titre sous-performe la tendance boursière depuis le début de l'année, d'autant que les anticipations relatives à une fusion avec Nissan et à la contribution des pays émergents ont été abaissées. Peut-être un peu trop. Même si les valeurs préférées des analystes dans le secteur restent Volkswagen et BMW.









