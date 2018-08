Renault : Morgan Stanley passe acheteur sur le dossier

10/08/2018 | 12:08

Morgan Stanley est passé à l'achat ('surpondérer') sur l'action du constructeur automobile français Renault ce matin, contre une précédente position neutre ('pondération en ligne'). L'objectif de cours demeure inchangé à 88 euros.



Que les analystes soient baissiers sur l'automobile n'est pas une nouvelle. Cela étant, 'après la sous-performance du secteur au 2e trimestre, tout spécialement celle de Renault par rapport à Peugeot, nous sommes d'avis que la valorisation actuelle de Renault est anormale', peut-on lire.



En effet, le rendement attendu de l'action Renault en 2018 est de 4,7%, ce qui est aussi son ratio en termes de PER. Ainsi, 'le PER relatif de Renault est retombé à ses plus bas niveaux en quatre ans, à 32% de celui de l'indice Eurostoxx', calcule Morgan Stanley. 'Il est évident que le marché a commencé à 'pricer' un affaiblissement du bénéfice par action Renault, contrairement au reste du secteur', estime Morgan Stanley.



En outre, selon une note, 'le risque émergent et le WLTP (les nouveaux protocoles de test d'émission des véhicules, ndlr) sont intégrés dans les cours. Toute amélioration du sentiment sur les émergents pourrait conduire à un solide réévaluation', estime Morgan Stanley.





