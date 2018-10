Renault : à l'achat, Oddo BHF revoit son objectif de cours

24/10/2018 | 10:35

Après la publication par Renault d'un chiffre d'affaires réalisé au titre du troisième trimestre 2018 'inférieur aux attentes', Oddo BHF annonce ce jour revoir à la baisse son objectif de cours sur le titre du constructeur automobile français.



Celui-ci passe en effet de 110 à 105 euros, laissant tout de même un upside de 61%. Oddo BHF maintient par ailleurs sa recommandation 'achat' sur le titre, retenant une confirmation des objectifs pour 2018.



'Le CA T3 est plus faible que prévu après un été particulièrement volatil en Europe, l'arrêt des livraisons en Iran et l'effondrement des ventes sur certains marchés émergents. Dans ce contexte, Renault s'en sort relativement bien avec de bonnes performances en Europe, son marché le plus profitable et sur ses 2 plus grands marchés hors Europe (Russie et Brésil) qui restent bien orientés', explique Oddo BHF.



'Sur le T4, le groupe met en avant une visibilité limitée mais se montre relativement confiant, mettant en avant la faiblesse des stocks dealer et son comportement vertueux sur les prix pour compenser, au moins partiellement, la chute des devises émergentes et l'enrichissement des véhicules en Europe post nouvelles normes Euro 6d-temp.'





