Renault : newsflow estival 'difficile', Oddo abaisse sa cible

13/09/2018 | 10:12

Retenant 'un newsflow difficile pendant l'été', l'analyste Oddo BHF annonce ce jour abaisser son objectif de cours pour Renault, passant de 120 à 110 euros.



Oddo BHF reste néanmoins à l'achat sur le titre, 'les résultats S1 [ayant] démontré une bonne agilité dans un environnement difficile'.



'Le newsflow pendant l'été a été difficile avec l'effondrement de certaines devises émergentes et la chute prévisible / déjà engagée de certains marchés émergents (post hausse des prix). A contrario, la croissance des volumes en Europe à fin août est plus forte que prévu (c'est là où les profits sont les plus importants) mais il faut s'attendre à une baisse au T4 dont l'ampleur est difficile à anticiper (effet post WLTP)', explique notamment le broker.





