Renesas rachète IDT pour se renforcer dans les puces automobiles

Données financières (JPY) CA 2018 778 Mrd EBIT 2018 - Résultat net 2018 68 255 M Trésorerie 2018 31 822 M Rendement 2018 - PER 2018 17,66 PER 2019 13,82 VE / CA 2018 1,51x VE / CA 2019 1,27x Capitalisation 1 204 Mrd

Tendances analyse technique RENESAS ELECTRONICS CORPOR Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 1 183 JPY Ecart / Objectif Moyen 64%

Dirigeants Nom Titre Bunsei Kure President, CEO & Representative Director Tetsuya Tsurumaru Chairman Hidetoshi Shibata CFO, Director & Managing Executive Officer Tetsuro Toyoda Independent Non-Executive Outside Director Jiro Iwasaki Independent Non-Executive Outside Director

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) RENESAS ELECTRONICS CORPORATION -47.18% 10 800 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG. CO. LTD. --.--% 222 168 INTEL CORPORATION 0.30% 214 181 NVIDIA CORPORATION 41.98% 165 291 TEXAS INSTRUMENTS 3.72% 105 444 BROADCOM INC -6.34% 100 400