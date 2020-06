Repare Therapeutics : annonce la clôture de son premier placement dans le public majoré et l'exercice intégral de l'option d'achat d'actions supplémentaires des preneurs fermes

Repare Therapeutics Inc. (Nasdaq : RPTX), chef de file de l’oncologie de précision grâce à son approche exclusive de la létalité synthétique lui permettant de découvrir et de développer de nouveaux produits thérapeutiques, a annoncé aujourd’hui la clôture de son premier placement dans le public majoré, annoncé antérieurement, de 12 650 000 de ses actions ordinaires, y compris celles émises par suite de l’exercice intégral de l’option des preneurs fermes d’acheter jusqu’à 1 650 000 actions ordinaires supplémentaires, au prix d’offre de 20,00 $ l’action. Le produit brut revenant à Repare, déduction faite de la commission des preneurs fermes et des autres frais du placement, s’est élevé à 253,0 millions de dollars. Toutes les actions ordinaires ont été offertes par Repare.

Les actions ordinaires de Repare sont inscrites à la cote du Nasdaq Global Select Market sous le symbole « RPTX ».

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, Cowen et Piper Sandler & Co. étaient les chefs de file conjoints du placement.

Les actions ont été offertes par Repare aux termes d’une déclaration d’inscription qui a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») le 18 juin 2020. Un prospectus relatif au placement et en décrivant les conditions a été déposé auprès de la SEC et peut être consulté sur le site de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

Le placement des actions a été fait uniquement au moyen d’un prospectus On peut obtenir un exemplaire du prospectus définitif relatif au placement auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York (New York) 10014; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York (New York) 10282, par téléphone : 1 866 471-2526 ou par courriel à l'adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com; Cowen and Company, LLC c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood (New York) 11717, Attention : Prospectus Department, par courriel à l'adresse PostSaleManualRequests@broadridge.com ou par téléphone au 833 297-2926; ou Piper Sandler & Co., Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis (Minnesota) 55402, par téléphone au 800 747-3924 ou par courriel à l'adresse prospectus@psc.com.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les actions ordinaires ne seront pas vendues dans les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’admissibilité des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces territoires, provinces ou États.

À propos de Repare Therapeutics Inc.

Repare Therapeutics est un chef de file de l’oncologie de précision grâce à son approche exclusive de la létalité synthétique qui lui permet de découvrir et de développer de nouveaux produits thérapeutiques. La Société utilise sa plateforme SNIPRx® pangénomique, basée sur les technologies de criblage létales synthétiques CRISPR pour découvrir et développer méthodiquement des thérapies anticancéreuses hautement ciblées, tirant avantage de l’instabilité génomique et de la réparation de l’ADN endommagé. Les projets de développement de la Société comprennent le produit candidat principal RP-3500, un inhibiteur potentiel de l’ATR, une thérapie ciblée de létalité synthétique pour une cible CCNE1 non divulguée et le programme Polθ.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200623005834/fr/