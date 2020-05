Reply S p A : Gartner classe REPLY parmi les visionnaires de son "Magic Quadrant for Warehouse Management Systems" 2020

Gartner, une société de recherche et de conseil stratégique en informatique, a positionné Reply, spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques, parmi les Visionnaires dans leur "Magic Quadrant for Warehouse Management Systems" 2020.

Le rapport évalue 15 fournisseurs, en se concentrant sur les systèmes de gestion d'entrepôt, des applications logicielles qui aident les entreprises à optimiser l'exécution des processus des entrepôts ou des centres de distribution.

Reply a été nommé dans le quadrant des Visionnaires grâce à ses suites de logiciels exclusifs : LEA ReplyTM et Click ReplyTM.

LEA Reply™ (Logistics Execution Architecture) est la dernière évolution du logiciel d'exécution de la chaîne logistique. Il s'agit d'une plateforme de micro-services de pointe composée d'un catalogue de micro-services commerciaux prêts à l'emploi. Ceux-ci peuvent être combinés, agissant comme des éléments de base, pour concrétiser rapidement de nouvelles solutions répondant à des besoins commerciaux spécifiques.

Click Reply™ est la suite d'exécution de l'entrepôt qui peut être déployée sur site ou dans le Cloud. Click ReplyTM veille à l'efficacité des opérations et au contrôle précis des processus d'exécution de la chaîne logistique pour les entrepôts de distribution et les usines de production.

Reply poursuit sa mission de soutien aux clients dans leur transformation numérique, en fournissant des solutions logicielles de pointe aidant les entreprises à mettre en place une chaîne logistique numérique efficace et davantage connectée, dans laquelle les différents systèmes, partenaires, humains et machines interagissent de manière transparente, en adoptant l'utilisation de technologies de nouvelle génération telles que l'IA, la robotique, les dispositifs portables et l'IdO.

°°°

GARTNER - AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service présenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de ne choisir que les fournisseurs ayant la meilleure note ou une autre désignation. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

REPLY

Reply [MTA, STAR: REY] est spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. Reply est un réseau d'entreprises hautement spécialisées qui soutient les principaux groupes industriels européens opérant dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique dans la définition et le développement de modèles commerciaux adaptés aux nouveaux paradigmes de l'IA, du cloud computing, des médias numériques et de l'Internet des objets. Reply propose des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques. www.reply.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200527005561/fr/