REPLY CYBER SECURITY CHALLENGE 2018: REJOIGNEZ-NOUS ! 0 0 05/09/2018 | 09:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La première édition du Reply Code Challenge organisée au mois de mars de cette année a été un franc succès avec la participation de plus de 7 700 codeurs de 67 nationalités différentes. Fort de cette réussite, Reply lance une nouvelle compétition : le Reply Cyber Security Challenge - Capture the Flag Edition. Créé par l’équipe de Keen Minds, le groupe des experts en cybersécurité de Reply, ce tournoi par équipe est ouvert aux étudiants et aux professionnels. La compétition débutera en ligne, le vendredi 5 octobre 2018 à 19h30 UTC+2 et durera 24 heures. Toutes les équipes inscrites sur challenges.reply.com participeront au concours en mode Capture de Drapeau. Chaque équipe devra faire face à 5 niveaux pour chacune des 5 catégories proposées : Codage, Web, Divers, Crypto et Binaire. L’équipe qui obtient le meilleur score à l’issue des épreuves remportera le tournoi et chacun des membres de l’équipe se verra offrir un ordinateur portable gamer. Reply s’investit intensément dans la recherche de talents et l’apprentissage continu. Le Reply Cyber Security Challenge s’inscrit ainsi dans le vaste programme d’initiatives de Reply visant à promouvoir la culture du codage, mettant particulièrement l’accent sur les jeunes générations. Le Reply Code for Kids en l’occurrence est un programme européen qui, durant les 24 derniers mois, a fait participer plus de 15000 enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans à des activités de formation à la pensée informatique. Pour participer au tournoi, les personnes intéressées doivent constituer une équipe, s’inscrire sur la plateforme challenges.reply.com avant le 5 septembre et être prêtes à participer en ligne le 5 octobre à 24 heures de plaisir et de compétition. À 19h30 UTC+2, Reply publiera les 3 premiers niveaux de chaque catégorie en ligne. Reply

Reply [MTA, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur de nouveaux canaux de communication et médias numériques. Reply est un réseau d’entreprises hautement spécialisées qui soutiennent les principaux groupes industriels européens opérant dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l’industrie et des services, de la banque, de l’assurance et de l’administration publique dans la définition et le développement de modèles commerciaux adaptés aux nouveaux paradigmes du Big Data, les médias numériques et l’Internet des objets. Reply propose également ses services dans les domaines suivants : conseil, intégration de systèmes et services digitaux. www.reply.com Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180905005044/fr/

© Business Wire 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur REPLY SPA 09:31 REPLY CYBER SECURITY CHALLENGE 2018 : Rejoignez-nous ! BU 07/05 REPLY SPA : Détachement de dividende final FA 08/03 REPLY SPA : publication des résultats annuels