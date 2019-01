10/01/2019 | 13:14

Barclays Capital (BarCap) réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et ajuste son objectif de cours de 19,5 à 19 euros sur Repsol, dans une note sectorielle sur les grandes compagnies pétro-gazières européennes.



'La chute de 38% du prix du Brent en 12 semaines reflète l'impact d'une combinaison remarquable de facteurs économiques et politiques sur un marché qui s'est largement rééquilibré', note le broker, qui réduit son hypothèse à 60 dollars le baril pour 2019.



BarCap s'attend désormais à ce que les budgets annuels se rapprochent de la borne basse des fourchettes cibles, mais que ceci implique selon lui encore assez de capacités financières pour le démarrage ou la poursuite de rachats d'actions par certains groupes du secteur.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.