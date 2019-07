Repsol : Berenberg anticipe une 'dynamique positive'

24/07/2019 | 10:11

L'analyste Berenberg annonce ce mercredi être à l'achat sur le titre du groupe Repsol, retenant des résultats records en dépit d'une révision négative des attentes.



“L'annonce d'un objectif de réduction de capital de 5% est un signal positif, mais nous attendons de savoir comment il sera mis en oeuvre. Nous sommes à l'achat sur le titre, dans l'attente d'une dynamique positive pour le second semestre après un début d'année faible”, retient Berenberg.



Le broker fixe ainsi son objectif de cours à 18 euros, à comparer avec un cours actuel en-dessous des 14 euros.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.