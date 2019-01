22/01/2019 | 10:02

Berenberg réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 18 euros sur Repsol, après un point d'activité de la compagnie pétro-gazière qui a montré un environnement macroéconomique devenu plus difficile.



'L'action demeure valorisée de façon attractive, se traitant 10,4 fois le BPA attendu pour 2019, avec un rendement de dividende de 6,4%', note toutefois le broker, rappelant l'engagement du groupe à accroitre son dividende de 8% par an à un euro en 2020.



'La position aval solide de Repsol en Espagne lui apporte une certaine protection à la baisse en cas de baisse des prix du pétrole, et le laisse en bonne place pour bénéficier des régulations de l'OMI sur le souffre dans les deux prochaines années', poursuit-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.