Repsol : Berenberg reste à 'achat' après les résultats

01/11/2019 | 12:09

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 17 euros sur Repsol, après que l'Espagnol 'a fourni de bons résultats de troisième trimestre, et de façon plus importante pointé un quatrième trimestre encore plus fort à venir'.



'Un raffinage fort constitue le point brillant avant la fin de l'année sur fond de prix de matières premières généralement faible, et Repsol est l'un des groupes les mieux placés pour bénéficier de cet environnement', estime le broker à propos de la compagnie pétrolière.



