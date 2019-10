Repsol : Berenberg reste à 'achat' après un point d'activité

09/10/2019 | 09:22

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 17 euros sur Repsol, après un point d'activité, mardi soir, de la compagnie pétro-gazière espagnole au titre du troisième trimestre.



'Les principaux indicateurs d'activité sont largement en ligne avec nos estimations, mais pointent un potentiel de baisse pour les estimations de BPA du consensus d'environ 7%', reconnait l'intermédiaire financier.



Berenberg voit toutefois dans Repsol 'l'un des principaux gagnants des changements réglementaires liés à l'IMO 2020', et remonte de 12% son BPA estimé pour l'année 2019 en raison de perspectives de raffinage plus favorables au dernier trimestre.



