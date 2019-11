Repsol : Oddo BHF reste à 'alléger' après les résultats

01/11/2019 | 10:01

Oddo BHF maintient son opinion 'alléger' et son objectif de cours de 16 euros sur Repsol, au lendemain de la publication par le groupe énergétique espagnol de 'résultats de troisième trimestre supérieurs aux attentes, portés par le downstream'.



'Repsol reste l'acteur qui devrait profiter le plus d'IMO 2020 vu son excellente exposition au raffinage, toutefois il reste très exposé au gaz naturel (deux tiers du mix mais pas d'exposition au LNG) dont les prix sont sous pression', juge l'analyste.



Oddo BHF ajoute que 'le ROACE (retour sur capitaux employés moyens) et le rendement de free cash-flow sont plus faibles que ses concurrents et justifient la décote', mais note que 'le groupe tente d'y remédier en réduisant ses Capex'.



