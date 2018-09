Repsol : CaixaBank va sortir du capital

21/09/2018 | 11:45

L'action Repsol recule de 2% à Madrid, pénalisée par l'annonce jeudi soir par CaixaBank de son intention d'entamer un processus de cession de sa participation de 9,36% au capital du groupe énergétique espagnol.



Elle va d'une part procéder au règlement anticipé de swaps d'actions existants pour 4,61% du capital de Repsol, et d'autre part céder les 4,75% sur le marché, par des ventes qui s'achèveront au plus tard à la fin du premier trimestre 2019.



CaixaBank explique que cette opération s'inscrit dans les objectifs de son plan stratégique 2015-2018 qui comprend une réduction du poids de la charge en capital du portefeuille investi, qui se montait à 16% à fin 2014.



