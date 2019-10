Repsol : bénéfice trimestriel meilleur que prévu

31/10/2019 | 11:29

Le groupe pétrolier espagnol a annoncé un bénéfice meilleur que prévu au troisième trimestre, grâce à une production accrue, à des coûts d'exploration moins élevés, à l'appréciation du dollar par rapport à l'euro et à une réduction des impôts.



Le résultat net ajusté du troisième trimestre s'élève à 522 millions d'euros, en baisse de 11% par rapport à un consensus de 481 millions d'euros publié par des analystes.



La production en amont a atteint une moyenne de 711 000 barils par jour (bpj) au troisième trimestre de 2019, soit 19 000 de plus qu'en glissement annuel, principalement en raison du raccordement de nouveaux puits aux États-Unis et au Canada et d'une acquisition en Norvège.



Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation sont plus importants que les investissements, les dividendes et les intérêts couverts, a déclaré Repsol.



'Cela devrait aider le titre après sa récente sous-performance', ont commenté les analystes de Berenberg.



