Repsol : dans le vert malgré une production en berne

10/04/2019 | 11:51

Repsol avance de 2% à Madrid, suite à la présentation par le groupe pétro-gazier d'une production pourtant en retrait à 705.000 barils par jour sur les trois premiers mois de l'année, contre 727.000 un an auparavant.



Cette contraction est intervenue dans un contexte de prix plus bas pour le pétrole, le baril de Brent s'étant établi en moyenne à 63,1 dollars sur le premier trimestre 2019, à comparer à 68,8 dollars sur la période comparable de l'année dernière.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.