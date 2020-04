Repsol : en baisse, un broker confirme son avis

08/04/2020 | 12:50

Le titre Repsol recule ce mercredi de -1,6%, dans un indice IBEX au diapason, alors que l'analyste Credit Suisse a confirmé sa recommandation 'Surperformance' sur celui-ci, accompagnée d'un objectif de cours de 15 euros.



'Les catalyseurs incluent les résultats du premier trimestre, prévus le 5 mai. Les acquisitions dans le secteur à faible émission de carbone devraient être modestes et la croissance dans le secteur à faible intensité de carbone sera désormais de nature plus organique. Les risques incluent des marges de raffinage plus faibles, car le groupe y est plus exposé que ses pairs', juge le broker.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.