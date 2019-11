Repsol : gagne +3%, les opinions des analystes

01/11/2019 | 17:37

Le titre termine en forte hausse à la Bourse de Madrid. Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 17 euros sur Repsol, après que l'Espagnol 'a fourni de bons résultats de troisième trimestre, et de façon plus importante pointé un quatrième trimestre encore plus fort à venir'.



'Un raffinage fort constitue le point brillant avant la fin de l'année sur fond de prix de matières premières généralement faible, et Repsol est l'un des groupes les mieux placés pour bénéficier de cet environnement', estime le broker à propos de la compagnie pétrolière.



Oddo BHF maintient en revanche son opinion 'alléger' et son objectif de cours de 16 euros sur la valeur, au lendemain de la publication par le groupe énergétique espagnol de 'résultats de troisième trimestre supérieurs aux attentes, portés par le downstream'.



'Repsol reste l'acteur qui devrait profiter le plus d'IMO 2020 vu son excellente exposition au raffinage, toutefois il reste très exposé au gaz naturel (deux tiers du mix mais pas d'exposition au LNG) dont les prix sont sous pression', juge l'analyste.



Oddo BHF ajoute que 'le ROACE (retour sur capitaux employés moyens) et le rendement de free cash-flow sont plus faibles que ses concurrents et justifient la décote', mais note que 'le groupe tente d'y remédier en réduisant ses Capex'.



