Repsol : le bénéfice chute de 9% au 2ème trimestre 2019

24/07/2019 | 12:37

Le bénéfice net du principal groupe pétrolier espagnol, Repsol, a chuté de 9% au deuxième trimestre en raison de la baisse des prix et des volumes de la production en amont, a annoncé le groupe.



Le résultat net ajusté trimestriel est de 497 millions d'euros. Au deuxième trimestre 2018, le bénéfice net s'élevait à 549 millions d'euros. L'EBIT s'est établi à 1,9 milliard d'euros, contre 2 milliards d'euros un an auparavant.



La production en amont a atteint une moyenne de 694 000 barils de pétrole par jour au deuxième trimestre 2019, soit une baisse de 27 000 barils d'une année sur l'autre, principalement en raison des activités de maintenance à Trinidad et Tobago et au Pérou, ainsi que de la baisse de la demande en gaz au Venezuela et au déclin naturel des champs de production.



