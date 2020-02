Repsol: lourde perte en 2019, plombé par des correctifs de valeur

Madrid (awp/afp) - Le groupe pétrolier espagnol Repsol a annoncé jeudi une perte nette de 3,8 milliards d'euros (environ 4,0 milliards de francs suisses) en 2019 après avoir revu à la baisse la valeur de certains de ses actifs, principalement aux Etats-Unis et au Canada.

L'entreprise explique avoir pris en compte "un scénario de prix plus bas du brut et du gaz, en raison des prévisions de transition énergétique et des objectifs climatiques de l'Accord de Paris", qui vise à limiter le réchauffement de la planète.

La dépréciation s'élève à plus de 4,8 milliards d'euros, précise Repsol, qui rappelle s'être fixé comme objectif d'être une compagnie à "zéro émissions nettes en 2050".

Pour atteindre ce but, Repsol assure que sa branche exploration et production ("upstream") "donnera la priorité à la création de valeur sur la croissance de la production", notamment à "la rotation et l'amélioration du portefeuille d'actifs et à la génération de trésorerie".

Le résultat net ajusté, qui mesure le bénéfice engrangé en dehors de cette dépréciation exceptionnelle, atteint 2 milliards d'euros, en baisse de 13% par rapport à l'exercice précédent.

Ce recul est dû "à la baisse significative des prix du pétrole et du gaz et à de moindres marges", explique Repsol.

Le prix moyen du baril de brut Brent a ainsi chuté de 10% en 2019 par rapport à 2018.

La branche exploration et production a vu son bénéfice reculer de 21% à un milliard d'euros, avec une production de 709.000 barils d'équivalent pétrole produits par jour, contre 715.000 l'année précédente.

La branche raffinage ("downstream") affiche un résultat en baisse de 8% à 1,45 milliard d'euros en raison du recul des marges.

afp/jh