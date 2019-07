Repsol : tassement de production au 2e trimestre

10/07/2019 | 13:28

Repsol avance de 0,8% à Madrid, malgré l'annonce d'un tassement de 3,5% de sa production d'hydrocarbures au deuxième trimestre, à 697.000 barils par jour, sous le poids d'une chute de 10,5% en Amérique Latine et dans les Caraïbes.



La compagnie pétro-gazière explique que cette zone a été principalement affectée par des activités de maintenance à Trinité et Tobago ainsi qu'au Pérou. Par ailleurs, sa marge de raffinage en Espagne a chuté à 3,5 dollars le baril, contre 7,2 dollars un an auparavant.



